Finisce 1-1 Lo Spoleto acciuffa il pari nella tana del Pierantonio

(Di lunedì 22 aprile 2024): Zandrini, Bei, Francioni, Cesarini, Capati, Scarlino, Salis M., Polidori, Piergentili, Salis Y., Muca. A disp.: Costantini, Sannipoli, Allegrucci, Piras, Hodaj, Gaggioli, Aronni, Morlandi, Pettinelli. All.: Bruni: Cherubini, Colalelli, Monesi, Annibaldi, Brevi, Bengala, Giustini, Escobar, Di Nicola, Piancatelli, Priorelli. A disp.: Borghi, Paganelli, Raggi, Vukaj, Sabatini, Tomasco. All.: Brevi Arbitro: Kandli di Foligno (Benedetti-Bacci di Foligno) Marcatori: 11’ pt Piergentili rig. (P), 40’ st Escobar (S). NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’. A chi pensava che ilnon avrebbe onorato il campionato, i biancazzurri di Bruni hanno risposto sul campo fermando sull’1-1 unoa caccia di punti ...

Spoleto retrocessa ad 'Area Interna'

Calcio Eccellenza: il recupero. Colpaccio dello Spoleto. Sorriso salvezza a Lama - Lo Spoleto vince 2-0 contro il Lama in una partita cruciale per la salvezza. Gol di Piancatelli e Di Nicola. Lama in difficoltà, Spoleto si porta avanti in classifica.lanazione

Foligno, invincibile Lucrezia "Divina" della rana - Non Finisce di stupire la folignate Lucrezia Mancini, la nuotatrice classe 2008 della società Avis Foligno Spoleto Nuoto sempre più astro nascente del nuoto tricolore. Nello ...ilmessaggero