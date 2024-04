Filippo Ganna | A scuola gli insegnanti non mi hanno aiutato - l’ho dovuta abbandonare Mi hanno fatto scegliere tra la bici e i libri

Filippo Ganna si sta rendendo protagonista di un’azione impressionante nel corso della terza frazione del Tour of the Alps 2024, breve corsa a tappe che si svolge annualmente in Italia ed Austria ...

Ultimo test prima del Giro d’Italia: è l’ex Giro del Trentino, scatta domani il Tour of the Alps, giunto alla sua 47ma edizione. Al via alcuni dei possibili protagonisti della Corsa Rosa come ...