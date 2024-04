Filardi | Meno male che il Napoli ha i punti per salvarsi Iezzo | Il Napoli ha avuto mesi di tempo per sistemarsi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Massimoe Gennarosono intervenuti a Marte Sport Live. In diretta a Radio Marte hanno parlato della prestazione disastrosa di Empoli, della situazione nello spogliatoio azzurro e da dove poter ripartire. Di seguito le loro dichiarazioni.sulla stagione del“La stagione è ormai senza speranze perché so cosa vuol dire, avendo vissuto una situazione del genere. Nella stagione 1989-90 ero all’Avellino in B e avevamo uno squadrone, tutti ci davano già per promossi. Ed invece ci salvammo dalla C solo all’ultima giornata. Partimmoe poi non capimmo più nulla, eravamo divisi. Non ho mai creduto negli spogliatoi uniti, lo sono solo quando si va bene. Quando le cose vannonon ho mai visto in carriera uno spogliatoio unito, mai. I ...

Filardi: "Meno male che il Napoli ha già fatto i punti salvezza" - Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli ... Quando non sei più gruppo non vai da nessuna parte, non risolvi. E ha aggiunto: "Anzi, Meno male che il Napoli ha i punti per salvarsi, perché quando le ...areanapoli

ON AIR - Filardi: "Napoli, stagione difficile, gli allenatori hanno poche responsabilità" - Massimo Filardi, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ... Quando non sei più gruppo non vai da nessuna parte, non risolvi. Anzi, Meno male che il Napoli ha i punti per salvarsi, perché ...napolimagazine

Infarto, svolata: ecco la micro pompa salvavita quando il cuore si "spegne" - I risultati di uno studio sul New England Journal of Medicine dimostrano un impatto positivo sulla mortalità, associato all’utilizzo di questo dispositivo ...affaritaliani