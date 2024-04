(Di lunedì 22 aprile 2024)(Firenze), 22 aprile 2024 - Si conclude ufficialmente alla Badia Fiesolana il ricco programma di eventi a 100 anni dalla nascita di padre. La Fondazione che porta il suoe che si dedica a divulgare e sviluppare la sua eredità intellettuale, organizza un’iniziativa il 24 aprile, vigilia dell’anniversario della sua morte avvenuta a 70 anni a Faenza per le conseguenze di un incidente stradale. Il sacerdote, padre scolopio, autore di numerosi libri sarà ricordato con un incontro a più voci introdotto dalla presidente della FondazioneGrazia Bellini alla presenza del Vescovo diMonsignor Stefano Manetti, dei sindaci diAnna Ravoni e di Santa Fiora – paese natale di- ...

Fiesole, un premio per la pace nel nome di Ernesto Balducci - Il 24 aprile dalle ore 15 alla Badia Fiesolana incontro a più voci e la consegna della borsa di studio a una tesi di laurea sulla pace ...lanazione

David Rivelazioni italiane, assegnato per la prima volta un premio a sei giovani star - Sono tutte under 28 le giovani promesse vincitrici che oltre al riconoscimento hanno ricevuto un sostegno per la loro formazione.mymovies

"La pace, orizzonte e guida ai nostri passi": ricordo di Ernesto Balducci - Alla Badia Fiesolana il 24 aprile la chiusura del centenario della nascita del padre scolopio e scrittore. Sarà consegnata una borsa di studio a una tesi di laurea sulla pace ...msn