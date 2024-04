Festival delle Radici - sindaci irpini alla Camera dei Deputati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPresso la sala stampa delladei, la presentazione del “”, un progetto innovativo promosso e sviluppato dGlocal Think, nato nel 2016 come un’iniziativa culturale dell’Associazione AsSud diPaludi (CS) finalizzata a riunire gli attori culturali, la società scientifica e gli enti del territorio al fine di promuovere e sviluppare le comunità, utilizzando la migrazione in chiave positiva, come elemento interpretativo e di conoscenza. L’introduzione a cura dell’On. Toni Ricciardi, eminente Storicomigrazioni, vicepresidente del gruppo parlamentare del Pd,presenza oltre che deidel basso Lazio, anche deidi ...