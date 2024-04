Festa Inter - scudetto e seconda stella | centinaia di tifosi in Duomo Zhang dalla Cina videochiama Inzaghi | Amala

(Adnkronos) – L'Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. —[email protected] (Web Info) (periodicodaily)

Milano, 22 aprile 2024 – La festa è esplosa dopo cinque minuti di recupero e un finale tesissimo e Interminabile. I tifosi nerazzurri hanno iniziato a cantare "I campioni dell'Italia siamo noi" in tutti i settori dello stadio, tranne al secondo blu, rapidamente svuotato dalla Curva Sud. Inter campione d'Italia: la festa nerazzurra in piazza Duomo Sul fronte della sicurezza, i responsabili dell'ordine pubblico stanno aspettando di capire cosa ... (ilgiorno)

Milano, 22 aprile 2024 – Le luci, a San Siro, se le prende tutte l'Inter. Notte di stelle: due, la seconda cucita proprio nel Derby, in casa del Milan. Mai successo. Ed è festa nerazzurra dopo un campionato di fatto dominato, con l'unico neo arrivato in Europa con l'uscita prematura in Champions. È Acerbi a segnare il gol scudetto incornando alle spalle di Maignan un corner spizzato da Pavard. È il capolavoro di Simone Inzaghi: delle sue ... (sport.quotidiano)

“Abbiamo lavorato tanto e sofferto tanto. Ci meritiamo questa allegria. Dedico questa vittoria alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli, che sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato. Ora piangerò tanto“. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Milan che vale l’aritmetica dello scudetto. “Ci siamo trovati in una situazione mai capitata, ne dovevamo approfittare. Il primo ... (sportface)

L’Inter ha battuto il Milan nel derby di Milano e ha vinto il suo ventesimo scudetto. E come riferisce l’Ansa, il club rossonero ha deciso di far mettere negli altoparlanti dello stadio Meazza una musica techno a volume così alto da far tremare San Siro, nel tentativo di coprire la festa nerazzurra in campo e sugli spalti per la conquista del tricolore. Una decisione molto particolare che però non è bastata per Interrompere i festeggiamenti dei ... (sportface)