Ferito gravemente a colpi di pistola il vincitore di The Voice francese

(Di lunedì 22 aprile 2024) Hanno sparato a Kendji Giracnel sudovest della Francia. Il nomade di origine gitana ha vinto la terza stagione dell’edizionedel talent show: The: la plus belle voix nel 2014

Bambini aggrediti da cani, i precedenti assalti a minori in Italia. Codacons chiede introduzione patentino pitbull - Aumentano i casi di aggressioni di cani nei confronti dei bambini. Il caso più recente è quello di Eboli dove un bambino di 15 mesi è stato ucciso durante un'aggressione.ilmessaggero

Tafferugli e Feriti: Violenti Incidenti Prima e Dopo la Partita Pescara-Ancona - Cronaca Pescara - 22/04/2024 12:30 - Prima e dopo la partita di calcio tra Pescara e Ancona, violenti scontri hanno scosso viale Marconi, con un negoziante cinese Ferito alla testa ...abruzzo24ore.tv

Francia, colpi d’arma da fuoco contro Kendji Girac, vincitore di “The Voice 2014”: è Ferito - Il cantante francese Kendji Girac è stato Ferito nel petto da colpi d’arma da fuoco ed è ora ricoverato all’ospedale di Bordeaux in gravi condizioni, anche se i sanitari riferiscono che non è in ...tpi