(Di lunedì 22 aprile 2024) Nuova capitolo nella lite a suon di denunce tra l'ex boss delladel Brenta,Marta Bisello. “Faccia d’angelo”, che ha scontato 4 anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti della donna, ha sportoai carabinieri di Brescia, contro la Bisello, ipotizzando il reato didi denaro proveniente da associazione di stampo mafioso. Secondo l'accusa di– ha spiegato il suo legale Rolando Iorio –, Bisello avrebbe acquistato, intestandosela, un'auto per 40mila euro, facendo figurare che questa fosse un regalo per l'ex boss. Il denaro – secondo quanto riferito a verbale daai Carabinieri – proveniva da una riserva di 200mila euro nascosti nel doppio fondo di un ...

Felice Maniero denuncia l’ex compagna per riciclaggio: comprò il Suv con soldi frutto di delitti di mafia - Brescia, il boss della mafia del Brenta, che ha scontato 4 anni per maltrattamenti, ora accusa Marta Bisello di aver attinto al doppiofondo di 200mila euro nascosti in un mobile per “regalarsi” una Bm ...ilgiorno

Brescia, Faccia d’Angelo accusa la sua ex compagna: riciclaggio di denaro mafioso - L'ex boss della Mala del Brenta è stato condannato a 4 anni per violenze sulla donna, in uno dei primissimi casi di "Codice rosso" per maltrattamenti. Ora la accusa di aver attinto a un deposito nasco ...quibrescia

Felice Maniero denuncia l’ex compagna per riciclaggio - L’ex boss della mafia del Brenta, Felice Maniero, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Brescia, contro la ex compagna Marta Bisello, ipotizzando il reato di riciclaggio di denaro proveniente da associ ...laprovinciapavese.gelocal