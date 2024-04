Federico Marcaccini | Vi spiego la metamorfosi del real estate commerciale a Roma

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nella capitale italiana si sta delineando una nuova tendenza che sta ridisegnando i connotati del mercato immobiliare: la crescente richiesta di spazi logistici come capannoni e magazzini. Questo fenomeno riflette un’evoluzione profonda in corso, dettata dalle esigenze di un’economia sempre più digitalizzata e interconnessa. A fare luce su questa trasformazione epocale è, imprenditore di lungo corso e profondo conoscitore del settore immobiliareno. Secondo la sua analisi, gli ultimi anni hanno visto un interesse crescente verso gli immobili commerciali adibiti alla logistica, trainato da fattori chiave come l’espansione inarrestabile dell’e-commerce e la conseguente necessità di ampi spazi per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci.e il ...