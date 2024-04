Fdi - stoccata Donzelli al Pd | La morale a noi? Devono tacere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Verità” è intervenuto il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, GiovanniTantissimi gli argomenti che sono stati affrontati nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano “La Verità“. Interviene il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni. Quest’ultimo ha precisato di non voler creare e aizzare nessun tipo di polemica in merito alla decisione di Alleanza Verdi Sinistra di candidare, in vista delle prossime europee, la detenuta italiana a Budapest Ilaria Salis: “Sono liberi di fare quello che vogliono, alla fine decideranno gli italiani“. Il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni(Ansa Foto) Notizie.comDi certo fa sapere che non l’avrebbe mai candidata per il suo partito visto che la reputa una ...