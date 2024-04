FdI - c' è chi va fiero del proprio leader e chi no

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) "C'è chi vadele chi no". È il messaggio sui social di FdI, in una grafica che accosta il simbolo del partito della premier usato anche per le Europee, con il nome Giorgia Meloni al suo interno, accanto a quello del Pd, con il nome di Elly Schlein parzialmente cancellato, per rimarcare la scelta dei dem, che alla fine hanno deciso di non inserirlo. "Noi andiamo fieri di Giorgia Meloni" si legge ancora nel post social di Fratelli d'Italia, assieme allo slogan scelto dal partito in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno: "L'Italia cambia l'Europa".