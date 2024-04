Fallout - un cosplay ci porta nella Zona Contaminata e ci offre una Nuka Cola

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 22 aprile 2024) La serie TV diè sulla bocca di tutto e proprio per questo motivo il web sta accogliendo una gran quantità didedicati al celeberrimo franchise di Bethesda. Visto l’incredibile successo ottenuto dal nuovo show (certificato anche dalla nostra recensione), disponibile in otto episodi in esclusiva su Amazon Prime Video, Rebecca Seals ha deciso di realizzare undedicato interamente ad uno degli abitanti del Vault 76, con l’obiettivo dirci. Ed il lavoro realizzato dalla ragazza è eccezionale, visto che laer è stata effettivamente in grado di replicare con grande cura l’iconica tuta blu che caratterizza gli abitanti del Valut della serie TV di, con tanto di Pip Boy ben ...