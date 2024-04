Fallout 76 | boom di giocatori su Steam dopo la serie Amazon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dai videogiochi al piccolo schermo, e dal piccolo schermo al monitor:76 beneficia sudella “spintarella” dellaTV Siccome persino le pulci hanno la tosse, a godere della pubblicità gratuita (più o meno) garantita dallaTV diPrime Video è anche76, il cui numero diin simultanea suha raggiunto un traguardo storico nel weekend. Non è l’unico titolo ad aver beneficiato di undi neofiti, come abbiamo riportato di recente (dedicando anche una guida ai giochi da recuperare prima di vedere l’adattamento e una graduatoria per i migliori esponentiaverlo fatto). Il record precedente, per chi si fosse perso la notizia al tempo della pubblicazione, ha visto ...