Fabio Fazio sulla Rai dopo il caso Scurati | Si volti pagina

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il monologo cancellato di Antonioha fatto il giro delle tv, della Rete, degli eventi di piazza. E non poteva che arrivare fino a, che del clima teso in Rai ne sa qualcosa, spingendolo a esprimersi ancora una volta sul ruolo che dovrebbe ricoprire il servizio pubblico e su quello che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Dovrebbe essere una lezione, per la tv di Stato, un punto dal quale ripartire per costruire qualcosa di concreto a margine delle macerie fumanti lasciate dalle emittenti nazionali, sempre più povere dirappresentativi – a cominciare dall’addio di Amadeus per finire con il pensionamento di Massimo Bernardini – in uno scenario certamente preoccupante per il futuro. Le parole dia Che tempo che faRai Dal ...