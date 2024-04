Fabio Cannavaro all' Udinese | missione salvezza

Fabio Cannavaro sarà il nuovo allenatore dell’Udinese. Il campione del mondo sarà ufficializzato alla guida tecnica soltanto nella giornata di oggi, in tempo per guidare l’allenamento pomeridiano in vista del recupero della partita sospesa con la Roma del 25 aprile. In queste ore si stanno ultimando i dettagli relativi allo staff tecnico . I vice saranno il fratello Paolo e la bandiera Giampiero Pinzi, terzo giocatore più presente nella storia ... (sport.quotidiano)

AGI - È Fabio Cannavaro il nuovo allenatore dell'Udinese . Lo rende noto il club friulano sul suo sito Internet. "Udinese Calcio è lieta di accogliere il campione del mondo e Pallone d'Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine della stagione sportiva - si legge - Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Non occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei piu' grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro e' un ... (agi)

Fabio Cannavaro è un allenatore di calcio, ex giocatore di Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid. Nonché campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 2006. Attualmente è il nuovo tecnico dell’Udinese, che lo ha assunto dopo l’esonero di Gabriele Cioffi. Per Cannavaro si tratta della prima volta su una panchina della della serie A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... (cultweb)

Cambio sulla panchina dell’ Udinese : la dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore Gabriele Cioffi ed affidare la squadra a Fabio Cannavaro . La dirigenza dell’ Udinese ha deciso di esonerare il tecnico Gabriele Cioffi dopo la sconfitta rimediata sabato, nell’anticipo contro il Verona. Un KO pesante in chiave salvezza: la squadra friulana, difatti, si trova al momento al […] Questo articolo Udinese , esonerato Gabriele Cioffi : sulla panchina ... (sportnews.eu)

