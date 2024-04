F1 | GP Cina - Max Verstappen | Potevo fare qualsiasi cosa con la macchina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Siamo tornati con il solito copione. Nel gran premio diun grande Maxha conquistato l’ennesimo primo posto della sua carriera, conducendo una gara assolutamente da manuale. Ampio il distacco su Lando Norris, secondo e dietro di oltre 13 secondi, e il compagno di scuderia Sergio Perez, che ha chiuso a +19.160. Si è trattato di fatto della 54esima vittoria in carriera, la quarta di quest’anno nonché la prima in assoluto in, anche perché negli scorsi anni non si era corso su questo circuito. Al termine della gara ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti per raccontare quanto accaduto e vissuto in prima persona e ha fatto trasparire una grande soddisfazione per la piega che hanno preso gli eventi. Andiamo dunque a scoprire cheha detto Maxdopo il GP di ...