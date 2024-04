Ex naufraga fa chiarezza | Non sono lecchina! A L’Isola tutto vero

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo Nadia Rinaldi e Daniela Martani, un’altra exha deciso di rispondere alle domande che i follower le hanno fatto sul caso di Francesco Benigno e l’espulsione adei Famosi. In un video pubblicato su Tik Tok Nathaly Caldonazzo ha spiegato di non aver seguito bene la squalifica di Benigno e subito dopo ha commentato l’operato di Luxuria e della Bruganelli in questa edizione del reality. “Sto vedendodei Famosi come voi. Io nello specifico la storia di questo attore palermitano non l’ho seguita, ma in linea di massima mi piace questa edizione. Già si intravedono i caratteri, ma è presto per parlare. Anche di me all’inizio si dicevano tante cose e poi hanno cambiato idea, quindi tempo al tempo. Vladimir Luxuria mi piace ragazzi, per me è molto convincente. Avendo fatto anche leisa ...