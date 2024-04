Eva Evans - morta la tiktoker 29enne La sorella | Avevamo ancora bisogno di te

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) E’Eva, notaamericana di 29 anni che doveva la sua fama alla serie web comedy “Club Rat”, creata e interpretata da lei. A dare la triste notizia è la stata laminore Lila, con un post su Instagram: “Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima, è“. Al momento le cause della morte restano ignote. Laha poi scritto: “Vorremmo estendere l’invito a tutti coloro che hanno amato Eva, la vostra presenza sarebbe molto importante per lei e per noi. Seguirà un incontro più intimo per i familiari stretti e gli amici più stretti di Eva e vi contatteremo individualmente per i dettagli”. Sempre sui social, Lila ha salutato Eva per l’ultima volta: ...