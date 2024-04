Eurovision 2024 - rischio flop per la Rai? I risultati delle analisi degli esperti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Manca sempre meno all’che partirà il 7 maggio e chiuderà i battenti l’11 dello stesso mese, giorno in cui si terrà la finale e si scoprirà dunque il vincitore o la vincitrice. Come da tradizione, latrasmetterà il contest europeo, questa volta collegandosi con la Svezia, paese che ospiterà per la settima volta il concorso. Tuttavia, gli analisti temono che lo show non sarà seguito in Italia con la stessa intensitàultime volte.: calo d’ascolti per la? Aleggia una strana sensazione intorno all’che verrà trasmesso sui canali. È chiaro che il contest europeo sia molto atteso dagli appassionati di musica di tutto il mondo, eppure c’è chi crede che in Italia ...