Eurospin assume personale senza esperienza | controlla i requisiti e candidati subito

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 22 aprile 2024)lancia un altro annuncio di lavoro volto all’assunzione di nuove cinque figure. Ecco come si svolgerà la selezione e la candidatura.Nuova opportunità di lavorare nel mondo della Grande Distribuzione Organizzata. Quella diè un’offerta lanciata sia ai giovani, con delle proposte di stage presso le proprie sedi, sia verso chi è un po’ più adulto e sta cercando di cambiare mestiere. Le offerte di lavoro sono fresche fresche di giornata e sono molto diverse tra di loro. Per quanto riguarda la retribuzione, se ne parlerà durante il colloquio.Cinque nuove proposte di lavoro di– InformazioneOggi.itPer adesso, noi possiamo soltanto dire che le selezioni in questione sono rivolte a deiche siano automuniti e che abbiano la residenza oppure il domicilio in zone vicine alla sede lavorativa. ...