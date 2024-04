Europee -Schlein | no mio nome nel simbolo

(Di lunedì 22 aprile 2024) 16.05 "E' stato proposto di inserire il mionel logo,si è aperta una bella discussione. Ma penso di poter dare il contributo correndo accanto agli altri in questa lista.La proposta era più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno". Così la segretaria del Pdsul suonelper le elezioni. "Avremo bisogno di tutto il vostro supporto perché,se insieme vinceremo,l'alternativa c'è già. C'è tanta voglia di cambiamento e di accendere una speranza", conclude

