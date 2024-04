Europee - nel simbolo Pd non c’è il nome di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Una delegazione del Pd è arrivata al Viminale per depositare ilelettorale per le. Nelnon c'è ildella segretariamentre compare il riferimento al Pse. Il termine ultimo per la presentazione dei simboli è alle 16. "E' stato proposto di inserire il mionel logo elettorale. Si è aperta una discussione ieri in Direzione e anche fuori. Ringrazio chi ha fatto quella proposta ma il contributo migliore che posso dare a questa squadra, lo posso dare correndo assieme alla lista. Questa proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa", ha dettoin diretta Instagram. — [email protected] (Web Info)