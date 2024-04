Europee - depositati 42 simboli | in sette col nome del leader

In totale sono 42 le forze politiche che si sono registrate con il loro simbolo al Viminale per le elezioni del Parlamento europeo in programma l'8 e 9 giugno.

Alle 17 di oggi, lunedì 22 aprile, sono terminate al Viminale le operazioni di deposito delle liste per le Elezioni per il Parlamento europeo in programma l'8 e 9 giugno. In totale sono stati ...