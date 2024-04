(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Alle prossime elezioniDee Laurasarannoin-rispettivamente primo e seconda - dellamessa in campo dal sindaco di Taormina nonché leader di Sud chiama Nord.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Si è chiuso il quadro delle alleanze della Lista Libertà : l? ultimo movimento che ne entra a far parte è ‘Il Vero Nord’ , d?ispirazione leghista delusa dalla deriva ...

“Obiettivo 4,2%, il progetto è di mettere assieme 19 movimenti che hanno firmato un documento per la libertà con un programma comune. Noi a differenza degli altri non abbiamo vergogna dei nostri ...

I militanti della lista Libertà di Cateno de Luca si danno il cambio di fronte al Viminale da venerdì mattina alle 8. Solo così sono riusciti a risultare la prima lista depositata per le elezioni ...

È quello di Libertà, la lista di Cateno De Luca , il primo simbolo depositato al Viminale stamattina per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. A presentare il contrassegno è stata la ...

Dalle 8 di domenica è un costante via vai al ministero dell’Interno dove è in corso il deposito dei contrassegni per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. La bacheca al piano terra del ...

Esplosioni nella notte alla base militare di Kalsu in Iraq - Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Alle prossime elezioni Europee Cateno De Luca e Laura Castelli saranno capolista in tutta Italia -rispettivamente primo e seconda - della Lista Libertà messa in campo dal ...affaritaliani

Europee: Cateno de Luca e Castelli capolista in tutta Italia lista Libertà - Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Alle prossime elezioni Europee Cateno De Luca e Laura Castelli saranno capolista in tutta Italia -rispettivamente primo e seconda - della Lista Libertà messa in campo dal ...lanuovasardegna

Simboli, nomi, hashtag: performance visiva del degrado - Anche Schlein sceglie il nome nel simbolo, Salvini mette sé premier anche se sono le Europee, Conte scrive #pace, e poi i simboli con dentro altri simboli, ...huffingtonpost