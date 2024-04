Estra a corrente alternata - Brindisi ringrazia Sprecato il primo match point per i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)PISTOIA 90 HAPPY CASA96 PISTOIA Willis 17, Della Rosa 5, Moore 19, Saccaggi 5, Del Chiaro 2, Varnado 14, Wheatle 14, Hawkins 2, Ogbeide 12, Stoch ne. All. Brienza.: Morris 2, Laquintana 14, Sneed 22, Laszewski 5, Smith 10, Lombardi 6, Baertley 11, Riismaa, Bayehe 6, Washington 20, Malaventura ne, Seck ne. All. Sakota. Arbitri: Borgioni, Bartoli, Lucotti. Note: Parziali: 25-25; 49-49-; 75-66. Tiri da due Pistoia 24/36,28/47. Tiri da tre Pistoia 6/17,8/18. Tiri liberi Pistoia 24/27,16/20. BASKET Una sconfitta senza scusanti e senza appello per l’, perché si può perdere ma non in questo modo. Contro il fanalino di coda, capace di segnare 96 punti al PalaCarrara, Pistoia ha come ...