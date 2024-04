Esercitazione terremoto 4.3 ai Campi Flegrei col crollo del molo di Baia, voragini e feriti - La simulazione di danni e feriti nella prima simulazione di emergenza per il bradisismo del 22 aprile 2024. Crollo del molo di Baia, voragine in strada in via Lucullo a Bacoli e palazzine sgomberate c ...fanpage

terremoto oggi Cittanova ML 3.5/ Ingv ultime notizie: scosse continue in provincia di Reggio Calabria - terremoto oggi: scosse continue in provincia di Reggio Calabria, tra Cittanova e Molochio. La più forte di ML 3.5 in piena notte ...ilsussidiario

Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Reggio Calabria - Il sisma ha avuto ipocentro a 16 chilometri di profondità ed epicentro a 4 km dai comuni di Cittanova e di Molochio ...corrieredellacalabria