Escursione naturalistica Quattro stagioni sulle Mura di Pisa a Primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - Leintra donnole e volpi, un corridoio ecologico. Lucertole e usignoli, ma anche faine, donnole e persino volpi: lediinsi animano non solo dei visitatori che percorrono il camminamento in quota per ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche cittadine, ma anche di piccoli animali che trovano a queste altezze un habitat particolare, un corridoio ecologico in centro. Torna “di”, ormai alla sua terza edizione: visite naturalistiche dedicate ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo lecon osservazione di rocce, piante e animali, ascolto dei canti degli uccelli ed ...