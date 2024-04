ESCLUSIVA – Marco Galiazzo | Realizzai di aver vinto dopo 3 anni - l’oro a squadre fu più cercato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un oro individuale e uno a, specialità in cui vanta anche un argento.ha scritto la storia del tiro con l’arco italiano alle Olimpiadi, pur avendo iniziato a scoccare le prime frecce relativamente tardi, intorno all’età di 14. Con un amore sbocciato immediatamente supportato dal grandissimo talento, l’arciere classe 1983 ripercorre le sue imprese a cinque cerchi nel podcast ‘Oro‘ a cura di Giuseppe Pastore e Alessandro Nizegordcew. Ascolta “ORO” su Spreaker Ascolta il podcast “Oro” su Apple Ascolta “Ep.4 –” su Spreaker. Le domande sono piuttosto classiche per chi entra nelle case degli italiani dal giorno alla notte, in un pomeriggio di venerdì di agosto, quasi da sconosciuto a 21. Come andò quella giornata? Che ricordo ...