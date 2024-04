Escludere Scurati dalla Rai tradisce in pieno la Costituzione | un evento gravissimo

(Di lunedì 22 aprile 2024) La comunicazione giornalistica e radiotelevisiva, secondo i noti canoni della deontologia professionale, deve essere “vera”, “utile” e “interessante”. Tutte qualità fortemente presenti nel “monologo” di Antonio(riguardante la “liberazione” dai crimini e dalle stragi del nazifascismo: l’assassinio di Matteotti, le Fosse ardeatine, Marzabotto, ecc,), che Raitre avrebbe dovuto trasmettere nella ricorrenza della “Liberazione”, ma che è stato improvvisamente eliminato dal programma con una decisione che, nella sua essenza, è stata contro “la verità storica”, contro la “utilità” di far conoscere, specie alle nuove generazioni, ciò che è realmente avvenuto, e contro l’ “interesse” che tutti hanno di conoscere la storia del Popolo di cui fanno parte. Ed èche ciò sia avvenuto in Rai, cioè in una sede radiotelevisiva che appartiene a tutti i ...

Odio il 25 aprile: consigli pratici per sopravvivere alla ricorrenza - Puntuali come le tasse. Inesorabili come il tempo, come la vecchiaia. Ecco servite anche quest'anno le polemiche sul 25 aprile.termometropolitico

Caso Scurati, i guardiani dell’arroganza - Soprattutto non troppo zelo, verrebbe da dire di fronte alla meschinità dell’arroganza che ha spinto qualche funzionario Rai a cancellare l’intervento televisivo di Antonio Scurati sul 25 Aprile, cost ...repubblica

Francesca Fagnani sta con Serena Bortone: “Tutta la mia solidarietà a lei e Antonio Scurati” - Francesca Fagnani esprime pubblicamente la sua solidarietà a Serena Bortone dopo la vicenda dello stop all'intervento di Scurati in trasmissione ...fanpage