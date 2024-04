Errigo | Io portabandiera? Emozione unica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 22 apr. (askanews) – "Un'. Un onore infinito". Così la fiorettista azzurra Arianna, scelta come, insieme a Gianmarco Tamberi, per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Sono orgogliosa e quasi incredula per la gioia che provo. Non ci speravo né pensavo, ma sono incredibilmente felice di essere stata scelta comedell'Italia Team e ringrazio il Presidente del CONI Giovanni Malagò e la Giunta del Comitato Olimpico per la fiducia. Arrivo a questa soddisfazione speciale a un anno di distanza dalla nascita di Stefano e Mirea, i miei due gioielli. Avevano solo quattro mesi i miei figli, lo scorso luglio, quando sono tornata in pedana al Mondiale di Milano vincendo un oro a squadre e un argento individuale. Una dimostrazione a me stessa, e a tutte le donne,