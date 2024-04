Errigo e Tamberi portabandiera azzurri a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sono Ariannae Gianmarco(foto Coni.it) idell`Italia Team ai Giochi Olimpici di. Lo ha annunciato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale del Coni. Arianna, pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020 e mamma dei gemelli Mirea e Stefano, succede nella sua disciplina a Valentina Vezzali, alfiere azzurro nell`edizione londinese., invece, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica nel salto in alto, succede, nell`atletica, a Pietro Mennea che sfilò a Seul 1988. È la seconda volta nella storia delle Olimpiadi Estive che l`Italia Team opta per due ...