Errani-Riera oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Wta Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sarase la vedrà contro Julianel primo turno del tabellone didel WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Esordio complicato per l’azzurra, reduce da un ottimo risultato a Stoccarda – dove ha superato lebattendo un’avversaria del calibro di Kalinskaya prima di cedere a Paolini nel main draw -, opposta all’argentina. Quest’ultima ha vinto le ultime dieci partite disputate (5 in Billie Jean King Cup e 5 nell’ITF di Chiasso, vinto). Chissà che proprio le fatiche in Svizzera e il viaggio pernon possano rappresentare un fattore in un match in cui l’esperienza di Sarita si scontra con l’entusiasmo di, fresca anche di debutto in ...