Erlend Øye e La Comitiva - il gran finale del tour al Monk – Photogallery

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024)Øye e Lahanno concluso aldi Roma la tranche italiana delche da stasera li vedrà impegnati nei club europei.Øye e Lale foto del concerto alChi ascolta la musica diØye forse non si aspetterà, nome a parte, di trovarsi di fronte ad un cantautore norvegese. Nel 2012, Øye si è trasferito a Siracusa, in Sicilia. Lì incontra un trio di musicisti siciliani: La, al secolo Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello. Come collettivo, mescolano suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings Of Convenience (di cuiè membro fondatore e anima) in un insieme dal suono estivo. Hanno iniziato a ...