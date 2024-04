Erdogan va in Iraq per la sua via della seta

(Di lunedì 22 aprile 2024) La visita di Recep Tayyipindopo 13 anni ha una doppia valenza: da un lato punta a stringere i bulloni delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione ad un nuovo progetto infrastrutturale come il collegamento tra Asia ed Europa per far arrivare moltissime merci nel mare nostrum; in secondo luogo, con la tappa a Irbil, la capitale del governo regionale del Kurdistan, intende dare un segnale all’occidente (e alla Nato) visitando l’entità semi-autonoma che controlla il nord dell’. Nel mezzo il paniere di temi assolutamente strategici come le aspettative nella lotta contro i terroristi del PKK, il tratto di strada comune che Baghdad e Ankara intendono compiere assieme verso dossier primari come l’Iran, la Cina, l’Ucraina e le relazioni con il golfo. Qui Baghdad Erdo?an parlando con Abdul Latif Rashid ha messo ...

