(Di lunedì 22 aprile 2024) Da novembre 2020, Azienda Agricola Leona, parte del Gruppo GestCAV, ha messo in funzione il primo impianto di biometano da paglia con l’obiettivo di immettere in rete più di 3 milioni di m3 l’anno di biometano purissimo. L’impianto di produzione di biometano é legato al vicino impianto biogas che alimenta un motore endotermico da un megawatt elettrico e produce in cogenerazione il calore necessario alle le diverse fasi di trattamento, digestione, upgrading e compressione del biometano in rete. L’impianto valorizza le produzioni agricole.