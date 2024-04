Endless Love - anticipazioni 24 aprile | Niha - a casa di Kem -l, scappa da Asu Lui non cede a quest’ultima

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 22 aprile 2024)24: in questa puntata si parlerà del triangolo amoroso tran, Kemal e Asu. Però anche di Emir che, per mezzo di Tufan, decide di fare del male a Onder e a Tarik.24: brutta sorpresa per Kemal en e Kemal di @(Foto da Facebook)Abbiamo lasciaton e Kemal adi lui, dove la ex fidanzata si era recata per dirgli che Emir stava per tornare in ditta, sicuramente con spiacevoli conseguenze. Qualcuno era arrivato a fare una visita inaspettata al Soydere e ora sappiamo chi: Asu! Kemal e Asu di @...