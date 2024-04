Endless Love anticipazioni 22 aprile | Kemal alla ricerca della verità!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nell’emozionante episodio diin onda il 222024 su Canale 5, nuovi colpi di scena si preparano a scuotere le vite dei protagonisti. Ecco cosa ci riserva la soap opera turca più amata dal pubblico italiano. Uomini e Donnedal 22 al 24: battaglia per Jessica!Dopo la sconvolgente confessione di Nihan,si ritrova in una tempesta di emozioni. La scoperta che la donna che ha amato per anni ha sposato Emir per proteggere il loro figlio Ozan lo lascia sconcertato. Determinato a mettere fine all’inganno di Emir e liberare Nihan ...