Emergenza morbillo - l’Oms | Tra il 2022 e il 2023 i casi in Europa sono aumentati di 60 volte

I casi di Morbillo nel primo trimestre del 2024 sono stati 213. Un numero che sembrerebbe irrisorio ma che in realtà nasconde un pericolo piuttosto grave per la popolazione italiana e soprattutto per coloro che ad oggi non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione per contrastare la malattia. Nel 2023 i casi di Morbillo sono […] L'articolo Morbillo, l’Iss parla di emergenza: “Il picco si raggiungerà in estate” proviene da Il Difforme. (ildifforme)