Elly Schlein si candida alle europee facendo all in - per salvarsi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 aprile 2024)ha finalmente tagliato il nodo di Gordio. La segretaria sceglie di rischiare tutto e andare all in. Ha deciso dirsiin prima persona, nonostante i sondaggi non siano entusiasmanti e la sua leadership non abbia bucato lo schermo. Ma è andata oltre ancora e imposto alla direzione nazionale, dove non c’è unanimità perché tre dirigenti sono contrari, di inserire il suo nome nel simbolo del Pd copiando tutti i suoi avversari di destra con gran sdegno di tanti grandi vecchi di sinistra a partire da Romano Prodi. Finito? No, perché la segretaria del Pd mette in posizioni preminenti uomini e donne esterne al partito che ha scelto personalmente. Lucia Annunziata, Marco Tarquinio, Cecilia Strada, Jasmine Cristallo sono tutte invenzioni di...