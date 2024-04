Elezioni Venezuela | Edmundo González Urrutia sarà candidato dell’opposizione

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’opposizione innominacomeper lepresidenziali del 28 luglio.dovrà scontarsi con l’attuale presidente Nicolás Maduro.La Piattaforma Unitaria Democratica (PUD)ha nominato all’unanimitàcomepresidenziale per le prossimein, previste per il

Il Venezuela avrà “ elezioni presidenziali fake ” e i giornali dovrebbero cominciare a scriverlo Ore dopo che il dittatore Venezuela no Nicolás Maduro ha annunciato le sue elezioni presidenziali il ...

nuovi arresti dell’opposizione in Venezuela . Si tratta di l’ultimo di una serie di arresti contro politici, giornalisti e attivisti per i diritti umani. Caracas giustifica gli arresti affermando che ...

Machado, 'un altro grande passo verso la libertà in Venezuela' - La principale leader dell'opposizione Venezuelana, María Corina Machado, si è rivolta al Paese in un video sui social in cui ha accolto con favore la designazione di Edmundo González Urrutia al suo po ...ansa

L'opposizione Venezuelana prepara la sfida a Maduro - La leader dell'opposizione Venezuelana Maria Corina Machado, popolare ma esclusa dalla candidatura, benedice la corsa di Edmundo Gonzalez Urrutia, ex ambasciatore in Argentina e Algeria ...agi

Elezioni in Venezuela, l'opposizione ha scelto il suo candidato Edmundo González Urrutia - Ex ambasciatore sostituisce Corina Machado, interdetta dal voto. La Piattaforma unitaria democratica (Pud), principale coalizione delle opposizioni ...agoramagazine