Elezioni Regione Emilia Romagna | tutti i nomi per il dopo Bonaccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bologna, 22 aprile 2024 – L’annuncio della candidatura del presidente dellaStefanoalle prossimeeuropee, come capolista nella circoscrizione Nord Est, ha dato ufficialmente il via al totoper il successore alla guida della giunta di viale Aldo Moro. E se da un lato si lavora per capire quale possa essere la data migliore per leregionali (la più papabile al momento resta il 24 novembre), nei partiti si scaldano i motori per la campagna elettorale. L’ufficializzazione della corsa a Bruxelles del ‘Pres’ è di sole 48 ore fa ma sono partite le grandi manovre: in attesa di capire se ci saranno anche le primarie, nel centrosinistra iche attualmente circolano come papabili presidenti non sono pochi. Tra i primi c’è quello dell’assessore ...