Elezioni Regionali in Basilicata | risultati in diretta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si chiudono alle 15 i seggi per lein. Sono i tre i candidati che si sfidano per la poltrona di Governatore: Vito Bardi è il candidato per il centrodestra e governatore uscente, Piero Marrese corre per il centrosinistra e Eustachio Follia per Volt. definitivo il dato dell'affluenza che è stata del 49,8%, ben 4 punti in meno rispetto al 2019.INSecondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per ledella, il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (centrosinistra) con una forbice del 41-45%, ed Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell'1-3%. sezioni scrutinate: (16 su ...