Elezioni regionali Basilicata - verso la riconferma del presidente Bardi | Una vittoria chiara della nostra coalizione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il. Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. A scrutinio ancora in corso, diversi esponenti del centrodestra si sbilanciano e chiamano ladeluscente Vito, sostenuto dai partiti che compongono la maggioranza di governo più Azione e Italia Viva. Distante l’altro candidato, Piero Marrese, che conta sull’appoggio di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e altre due liste. Percentuali ininfluenti per il terzo candidato Eustachio Follia, leader locale del movimento politico europeo Volt. Per gli elettori non c’è stata ...

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata . Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. In corsa ci sono il presidente uscente, Vito Bardi , sostenuto dal centrodestra allargato con Azione e Italia Viva, Piero Marrese, che conta sull’appoggio di Partito democratico, Movimento ... (open.online)

Elezioni regionali in Basilicata , vince il centrodestra e Vito Bardi viene confermato presidente . Secondo, ma staccato, Piero Marrese, candidato del centrosinistra. Bardi viene quindi confermato presidente , come era emerso anche dai primi instant poll diffusi da Telenorba e realizzati dalla società specializzata Yoodata. I 568mila aventi diritto al voto erano chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri regionali . In campo ci sono in totale 13 ... (lanotiziagiornale)

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso: il centrodestra vince e riconferma il presidente uscente Bardi , Meloni: «Grazie ai cittadini, vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione». Affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere (corriere)

In Basilicata centrodestra ri-vince, Bardi al 55,8% a metà scrutinio - Potenza, 22 apr. (askanews) – Vito Bardi in vantaggio di 13 punti sul diretto avversario quando è stata superata la metà dello scrutinio per le Elezioni regionali in Basilicata. Con 394 sezioni su 682 ...askanews

La Basilicata al centrodestra, bis per Vito Bardi. Flop del campo largo - 'Premiate le nostre politihe' ha detto la premier Meloni. Marrese si congratula con Bardi. Fratelli d'Italia primo partito, M5s scende dal 20 all'8% (ANSA) ...ansa

