Elezioni in Basilicata | Vito Bardi in vantaggio - ma lo spoglio va a rilento

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si sono chiusi i seggi in: dopo più di due ore il sito del ministero dell'Interno sta iniziando a pubblicare i risultati ufficiali delle prime sezioni scrutinate. Per ora sono 13 su 682. Secondo i primi dati il governatore uscente e candidato del centrodestrarisulta in, attestandosi al 54,86 per cento. Segue l'esponente del centrosinistra Piero Marrese, che si piazza al 44,31 per cento. Terzo posto per l'indipendente di Volt Eustachio Follia, che si ferma a meno dell'1 per cento. L'unico dato definitivo è, per ora, l'affluenza completa, che è stata del 49,80 per cento, in calo rispetto al 53,52 per cento del 2019, quando si è votato solo di domenica, ma non è la più bassa di sempre. Il record di astensionismo fu toccato nel 2013, quando ci fu un'affluenza di appena il 47,6 per cento. ...