Elezioni in Basilicata - Instant Poll | Bardi in testa con il 53-57 - Marrese 41-45%

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si sono chiuse le urne in, dove tra il 20 e il 21 aprile gli elettori sono stati chiamati a scegliere il nuovo governatore. Un appuntamento molto atteso dalle forze politiche, con il presidente della Regione uscente Vitoper il centrodestra opposto a Pieroper il centrosinistra (compreso il M5S) ed Eustachio Follia, candidato di Volt. In attesa dei primi dati ufficiali degli scrutini, glidi Telenorba sulleregionali in, per quanto riguarda la lista diFratelli d’Italia si attesterebbe tra il 23 e il 27%, Forza Italia tra il 12 e il 16% e la Lega tra il 4 e l’8%. Altri, tra cui Azione e Italia viva, sono invece stimati complessivamente tra l’8 e il 12%.in ...

Elezioni regionali in Basilicata , urne chiuse alle ore 15 di lunedì 22 aprile. Secondo i primi instant poll in vantaggio è il presidente uscente e candidato del centrodestra, Vito Bardi , con una ...

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. Segui la diretta di Corriere

Elezioni regionali in Basilicata 2024: Risultati e analisi - Le Elezioni regionali in Basilicata del 2024 si sono concluse, segnando un momento cruciale per la politica regionale. L'affluenza alle urne si è attestata al 37,74% alle ore 23:00, in calo rispetto a ...informazione

Risultati Elezioni Basilicata, il voto live: per gli istant poll Bardi avanti 53-57%, Marrese 41-45% - I risultati del voto in Basilicata, dove a sfidarsi sono Vito Bardi per il centrodestra e Piero Marrese per il centrosinistra ...unita

Basilicata, instant poll Telenorba: Bardi in vantaggio (53-57%) su Marrese (41-45%) - Secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per le Regionali della Basilicata, il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una ...huffingtonpost