Elezioni in Basilicata - Bardi confermato governatore | Marrese staccato di 16 punti

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere (corriere)

Si chiudono alle 15 i seggi per le Elezioni Regionali in Basilicata. Sono i tre i candidati che si sfidano per la poltrona di Governatore: Vito Bardi è il candidato per il centrodestra e governatore uscente, Piero Marrese corre per il centrosinistra e Eustachio Follia per Volt. definitivo il dato dell'affluenza che è stata del 49,8%, ben 4 punti in meno rispetto al 2019.

Si sono chiusi i seggi in Basilicata: dopo più di due ore il sito del ministero dell'Interno sta iniziando a pubblicare i risultati ufficiali delle prime sezioni scrutinate. Per ora sono 13 su 682. Secondo i primi dati il governatore uscente e candidato del centrodestra Vito Bardi risulta in vantaggio, attestandosi al 54,86 per cento. Segue l'esponente del centrosinistra Piero Marrese, che si piazza al 44,31 per cento.

"Effetto Bortone in Basilicata". E' il post velenoso pubblicato da Francesco Storace su X dopo la chiusura dei seggi per le Elezioni regionali in Basilicata dove i cittadini sono andati alle urne per scegliere presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale.