Elezioni europee - Schlein | No al nome nel simbol - è divisivo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ellyscioglie il nodo delnelo in diretta Instagram: "E' una proposta che divide e non rafforza la lista". La segretaria aveva chiesto e ottenuto il mandato della direzione nazionale per decidere se accogliere una proposta che, stando a quanto viene riferito, era nata durante il confronto con Stefano Bonaccini e gli esponenti di Energia Popolare prima del varo delle liste elettorali. Secondo questa ricostruzione, la minoranza dem avrebbe aperto aldelo L'articolo proviene da Firenze Post.

nella corsa verso le elezioni euroee di giugno , conduce la gara Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabilmente in testa con il 27,4%. Segue il Pd di Schlein, in lieve calo.Continua a leggere

Si è concluso il deposito dei contrassegni per le Elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Il numero di contrassegni depositati è stato di 42, leggermente in calo rispetto di 49 delle ...

europee, Elly Schlein rinuncia al nome nel simbolo: «È una proposta divisiva» - La segretaria Pd, capolista alle Elezioni nella circoscrizione Isole: «Mi candido perché è una sfida cruciale» ...unionesarda

Elezioni europee, nel simbolo Pd non c’è il nome di Elly Schlein e in quello del M5S compare la parola “pace” - Si è concluso il deposito dei contrassegni per le Elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Il numero di contrassegni depositati è stato di 42, leggermente in calo rispetto di 49 delle ...tpi

Mega-Meloni, Salvini premier (ma perché), liste-patchwork di simboli: tutte le novità sulla scheda delle europee - Fratelli d'Italia si rimpicciolisce per lasciare spazio alla leader, la Lega indica per Palazzo Chigi il segretario che non è nemmeno candidato, ...huffingtonpost