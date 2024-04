Elezioni europee - depositati i simboli dei partiti

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 22 aprile 2024) Alle 17 di oggi, lunedì 22 aprile, sono terminate al Viminale le operazioni di deposito delle liste per leper il Parlamento europeo in programma l'8 e 9 giugno. In totale sono stati presentati 42, l'ultimo affisso quello di 'Italia dei diritti', ma non tutti supereranno il...