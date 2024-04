Elezioni Basilicata - i risultati in diretta Dalle 15 lo spoglio delle regionali

(Di lunedì 22 aprile 2024) Potenza, 22 aprile 2024 - Sta per chiudersi inil secondo giornoche decideranno il futuro governatore e il rinnovato consiglio regionale. Si vota infatti, con la formula del turno unico, fino alle 15. Dopodiché inizierà loche seguiremo in. I seggi sono aperti7 di questa mattina. Ieri alle 23, alla chiusura dei seggi, l'affluenza è stata del 38,26%, in calo rispetto al 57,22% del 2019, quando però si è votato solo di domenica. Per la carica di governatore, gli oltre 541mila elettori lucani, possono scegliere tra 3 candidati: Vito Bardi, governatore uscente, sostenuto da un inedito campo largo tra il centrodestra, Azione e Italia viva, Piero Marrese, espressione del centrosinistra e del M5s ed Eustachio Follia ...

