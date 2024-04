Eleonora Vallone | Maradona - in mutande dal balcon - mi disse Vuoi salire in camera a parlare? Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Corriere della Sera intervista oggi, figlia di Raf, partigiano, calciatore del Torino, giornalista, grande attore. Un grande amore per il padre anche se gli faceva ingollare olio di fegato di merluzzo. «Una tortura, ma non potevamo rifiutarci, altrimenti erano botte. Ero l’unica dei tre che non piangeva quando ci picchiava. Sberle sonore. Aveva dei frustini da cavallo, ci colpiva pure con quelli. Quando si arrabbiava gridava: “Maledetto il giorno in cui sei nata/o!” . Con quel vocione incuteva terrore. Eppure aveva un fascino travolgente», raccontache, nel libro Quante vite per una? Le mie 7 vite (Castelvecchi), scrive: «La sua violenza era pari all’amore che ci dava, impetuoso, incontenibile». Il raconto diNel suo racconto tante ...